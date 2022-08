Surrealista resposta automàtica als mails durant les vacances d'un empresari

Antes de irme de vacaciones el viernes dejé mi bandeja de entrada limpia y programé esta respuesta automática para todos los emails que me lleguen durante la semana. pic.twitter.com/0dxHbUhxxb — Ismael Labrador 🚴 (@IsmaelLabrador) August 17, 2022

". Així s'acomiada un empresari en laque ha programat al seu mail mentre està de vacances. Es tracta d'Ismael Labrador, un dels cofundadors de l'empresa de compravenda de bicicletes Tuvalum, que ha volgut deixar clar que lesEll mateix l'ha publicat en una piulada a Twitter. "Abans d'anar de vacances el divendres vaig deixar la meva bústia d'entrada neta i vaig programar aquesta resposta automàtica per a tots els mails que m'arribin durant la setmana", assegura Labrador. Són només set dies de vacances, però per evitar el "caos" del mail, ha explicat queAixí, qualsevol mail que rebi durant aquests dies no serà llegit i anirà directament a la paperera. "", ha escrit poèticament l'empresari. La publicació a Twitter ha aconseguit més de 76 mil likes i ell mateix s'ha sorprès: "Poso el Twitter també en mode vacances fins al dilluns".

