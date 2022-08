Polèmica pel celler que elabora vins amb la cara de Hitler i Franco

Vins de Vini Lunardelli

és un celler ubicat al nord-est d'Itàlia, a prop de la ciutat d'Udine. Des del 1993 comercialitza vins, però va ser a partir del 1995 que va començar a elaborar la seva gamma més polèmica.La raó va ser el trist "debut" de la seva línia de vins "històrics" -així els anomenen des del celler- amb ampolles amb fotografies originals d'Adolf Hitler, Francisco Franco o altres dictadors. Andrea Lunardelli, director de màrqueting del celler, en declaracions a la revista britànica Decanter, comenta que van ser els mateixos clients d'Àustria i Alemanya els que van demanar aquesta gamma de vins.El govern d'Alemanya, on està prohibida l'esvàstica, la salutació "Hitleriana" o qualsevol simbologia nazi, va presentar denúncies contra el celler l'any 1997, i el 2007 les ampolles de la gamma "històrica" del celler van ser. Un mes després, però, un jutge va declarar que no era il·legal la venda d'aquestes ampolles a Itàlia.Les pressions i les protestes com les del, que combat l'antisemitisme i protegeix els drets humans a escala mundial, que va liderar un boicot al vi, no han aconseguit de moment parar la producció d'aquesta gamma, i tot i que estan prohibits en països com Alemanya o Àustria, encara es poden comprar a Itàlia.El vi també ha indignat grups jueus, que comenten alque "l'estratègia de màrqueting és irrespectuosa amb totes les víctimes del règim nazi i els seus descendents. Quan la gent compra ampolles com aquesta, se'n van a casa a brindar pel que defensava Hitler i això és escandalós", va dir el rabí, director d'acció social global del centre, a VICE World News.Vini Lunardelli ha insistit en diverses ocasions. L'enòleg Andrea Lunardelli va dir a VICE World News per correu electrònic que ell "no era en absolut un nazi" i que el vi de Hitler es va produir per a un mercat que vol "recordar" la història, així com en resposta a la demanda dels clients. Al seu lloc web encara es poden veure (i comprar) tots els vins de la gamma, tot i que l'enòleg ha declarat que està fart de tanta polèmica i que elque va iniciar el seu pare.

