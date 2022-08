La contaminació s'ha reduït a les Glòries des de l'obertura del túnel

L’ha permèsen un(PM10) a la zona. L’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Agència de Salut Pública, ha fet una anàlisi de l’evolució dels nivells de contaminants atmosfèrics comparant-los amb l’estació fixa de l’Eixample de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica.D'acord amb això, s’han estudiat els nivells d’aquests contaminants durant la fase d’obres, durant l’obertura del túnel en un sol sentit i amb l’obertura completa. L’anàlisi conclou que a partir del darrer períodeen comparació amb els altres dos períodes.Si les emissions es comparen amb les de l’Eixample, en l’àmbit de les Glòries. El mateix passa amb les, que es troben unen comparació amb l’estació. Amb relació ala la plaça – concretament al tram de la Gran Via on s’ha soterrat el pas dels vehicles – s’ha registrat unaen totes les franges horàries.Així, s’ha passat de valors al voltant dels 74 decibels a valors situats al voltant dels 65. Aquestes reduccions impliquen passar aque a nivell acústic equival a estar en un àmbit convertit en zona de vianants de la ciutat.La tinenta d'alcaldia d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat de Barcelona,ha celebrat que la plaça de les Glòries sigui un “”, que ha passat de ser “un tambor de cotxes” a un “”. En aquest sentit, ha valorat que les actuacions hagin permès, amb “menys soroll i menys contaminació”.D’altra banda, ha recordat que es tracta d’unes actuacions pactades, i que més enllà del govern que hi pugui haver, existeix un clar “que demanàvem la pacificació de l’entorn”. “Es tracta d’una actuació prioritària, ningú demanaria que tornessin els cotxes”, ha afegit.Per altre costat, el consistori assegura quede les Glòries ja s’ha consolidat plenament com “un” a l’aire lliure. Des del setembre de l’any passat fins a aquest juliol més de 100.000 persones han participat en les seves activitats, o bé han fet ús del servei de gandules, taules, cadires i para-sols.

