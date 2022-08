Campanya extraordinària al Japó: així volen incentivar el consum d'alcohol entre els joves

Elnotablement els darrers anys, sobretot per dues qüestions: la disminució de lade la. A més, la pausa per la pandèmia encara ha rebaixat més la ingesta de begudes alcohòliques, sobretot entre els més joves.De fet, mentre elun adult consumia de mitjana, ella xifra va disminuir fins als. El mateix passa amb els impostos sobre aquest tipus de producte: del 3% dels ingressos fiscals del govern nipó el 2011 al 2% el 2020.És per aquest motiu quedel país nipó ha ideat unaextraordinària per. Volen incentivar el consum d'alcohol entre la població jove i, per fer-ho, han creat "", unque té l'objectiu de promocionar les begudes alcohòliques japoneses i revitalitzar la indústria.La pàgina web de la campanya informa que hi pot participari es pot fer de manera individual o amb grups de màxim 3 persones. Què demanen? Propostes de, però tambéadaptats a l'estil de vida actual oper fer-ne promoció o venda. "Què volen els joves?". La intel·ligència artificial és, doncs, un dels atractius i els organitzadors animen els participants a presentar idees al metavers.Persones i propostes d, amb l'únic requisit d'estar escrites en japonès. Ara bé, si la proposta arriba a la final, el seu autor ha de parlar el japonès per poder presentar el projecte de negoci. El termini de presentaciói els finalistes es publicaran el 27 del mateix més. El guanyador es decidirà el 10 de novembre en un acte a Tòquio.

