«Alcarràs», de Carla Simón, fa el salt a les plataformes

fa el salt aquest divendres a les. La pel·lícula dees podrà veure a Prime Video, Filmin, iTunes, Movistar Plus+, Vodafone, Orange, Google Play i Rakuten.La cinta, que acumulai més de 2,2 milions recaptats a taquilla, s’ha estrenat recentment al Sarajevo Film Festival, als cinemes d’Alemanya i Holanda i la setmana que ve arriba a Grècia i properament al New York Film Festival.En declaracions a l’ACN, el director editorial i cofundador de Filmin, Jaume Ripoll, afirma, respecte a l’èxit d’Alcarràs, que “” i els efectes especials.La pel·lícula de Simón arriba a diverses plataformes i una d’elles és Filmin. El seu director editorial i cofundador celebra, en declaracions a l’ACN, que la pel·lícula arribi a Filmin poc després d’estar entre les 30 pel·lícules preseleccionades als Premis del Cinema Europeu i a una setmana que s’anunciïn les pel·lícules espanyoles preseleccionades per l’Acadèmia espanyola per anar als Oscar. També creu que serà una gran oportunitat pels espectadors que encara no l’han vista o pels que volen tornar a veure.Ripoll afirma que Alcarràs defuig dels prejudicis que es poden tenir vers un cinema més de personatges i contemplatiu. “Si alguna cosa ha aconseguit molt bona Alcarràs és fer que tu com espectador formis part de la família protagonista i quan acaba el viatge tu en siguis un membre més”. Ripoll remarca que a la vegada Simón ha aconseguit que l’espectador senti que està veient una història real i que no és ficció. Creu que la directora demostra el seu talent i capacitat de risc: “”.Ripoll remarca que a Filmin han seguit la trajectòria de Simón. “Vam estrenar Estiu 1993 i programar els seus curtmetratges i completem aquest cicle de la directora amb Alcarràs”, afirma.

