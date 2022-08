Polèmica pel vídeo filtrat de la primera ministra de Finlàndia de festa

Polèmica amb la primera ministra de. La filtració d'un vídeo dede festa, acompanyada d'altres personalitat del país, ha obert una crisi política al país que pot acabar fins i tot amb la líder socialdemòcrata sotmetent-se a un test de substàncies tòxiques. Marin ha lamentat que es publiquin imatges de la seva vida privada i ha negat que prengués cap droga.I és que més enllà de l'ambient que es pot observar, i que sobre el paper no té cap mal, en un dels vídeos se sent una persona al darrere de la primera ministra parlant sobre una "", una expressió vinculada al consum de. És per això, que per no deixar dubtes, Marin s'ha prestat a fer aquest test.Sobre l'origen de la filtració del vídeo, des del país finlandès ja s'assenyala la possibilitat que es tracti de. I és que Marin ha trencat la neutralitat històrica de Finlàndia sol·licitant, conjuntament amb, l'entrada a l'arran de l'esclat de la guerra a. A més, recentment s'ha posicionat a favor de prohibir l'entrada de turisme rus al continent europeu.

