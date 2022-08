La justícia argentina situa Plácido Domingo com a «client» dels serveis sexuals d'una secta

hauria estat "el que sembla ser un client" dels serveis sexuals oferits per l'Escola de Ioga de, unade més de 30 anys d'història desarticulada la setmana passada per la justícia argentina. Així ho assegura El País a partir de fonts properes a la investigació, i que es basen a partir d'una sèrie de gravacions de converses telefòniques.En aquests enregistraments, segons explica el mateix diari, s'escolta elespanyol parlar amb unade 75 anys a qui explica com s'hauria de produir la trobada. En una altra gravació, també s'escolta com la dona amb qui ha conversat Domingo parla amb el líder de la secta desarticulada.Per ara, el cantant d'no està imputat per cap delicte, però les fonts del cas consultades peradverteixen que encara cal "revisar una quantitat enorme deen paper i digital". Cal recordar que no és la primera ocasió que Plácido Domingo es veu envoltat deArran del moviment, el tenor ja va ser assenyalat per assetjament sexual per una vintena de dones als Estats Units, tal com va publicar Associated Press l'agost del 2019. Això li va implicar una sèrie de cancel·lacions tant el país americà com a l'Estat, i el Sindicat Estatunidenc d'Artistes Musicals i l'Òpera de Los Angeles va donar credibilitat als testimonis. Malgrat tot, el tenor mai ha estatper aquestes acusacions.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor