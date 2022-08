Dos homes morts i un menor crític ofegats a Salou en ple canvi de bandera groga a vermella

aquest dijous i undesprés d’ofegar-se a la platja Capellans de Salou. L'avís al telèfon d’emergències 112 s'ha rebut a dos quarts de quatre de la tarda per un possible ofegament a la platja. Segons la informació inicial, els socorristes han observatdins l’aigua a la zona de les roques.S’han adreçat al lloc i han tret tres persones de l’aigua: dues persones majors d’edat i un menor de 15 anys - fill de l’home de 46 - tots tres de nacionalitat romanesa. El servei de socorrisme ha iniciatals tres, fins a l’arribada del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).El SEM hi ha desplaçat 6 unitats terrestres,que han continuat amb les maniobres de reanimació cardiopulmonar als tres. Els dos homes majors d’edat han mort, mentre que el menor d’edat ha estatEl SEM també ha activat l’equip de psicòlegs.Els Mossos d’Esquadra estan fent les investigacions per esclarir els fets i es fan càrrec de les diligències. La Policia Local ha anat al lloc per fer el desallotjament de la platja i per permetre l’aterratge de l’helicòpter. La platja dels Capellans és una platja vigilada iper vent de mestral. Amb les dues víctimes mortals d’aquesta tarda, són 19 les persones que han mort negades a les platges catalanes aquest estiu.

