Roben un rellotge de 70.000 euros a Lewandowski mentre signava autògrafs

no ha tingut gairebé temps d'adaptar-se ai ja s'ha endut un bon ensurt. Aquest mateix dijous li han robat un rellotge de 70.000 euros obrint-li la porta del cotxe mentre entrava a la ciutat esportiva, segons han avançat Mundo Deportivo i Sport a partir de testimonis dels fets.Tal com relaten els mitjans, el davanter polonès es dirigia cap a l'entrenament del vespre sota les ordres dequan, a la rotonda prèvia a la porta de les instal·lacions del club, el ja típic grup d'aficionats i tiktokers que s'agrupen li han dificultat el pas. Ha estat llavors quan s'ha aturat a signar autògrafs i dos lladres li han obert la porta del copilot per intentar robar-li el seu dispositiu mòbil i el seu rellotge.Per ara, es desconeix si la persona s'ha sortit amb la seva, però segons explica Sport, Lewandowski ha arrancat amb el cotxe per perseguir els lladres. Ha estat finalment, però, que dos cotxes delss'han presentat minuts després a la ciutat esportiva del club i han detingut els infractors, que han confessat on havien amagat el rellotge i s'ha pogut recuperar.

