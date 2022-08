El Vall d'Hebron arregla el problema de climatització que havia ajornat operacions

Un problema de climatització aja arreglat ha provocat que s'hagin ajornat algunes cirurgies programades no urgents, segons publica La Vanguardia. La incidència ha afectat el centre hospitalari durant dos dies i l'activitat quirúrgica programada no urgent s'ha ajornat, tot i que segons el centre "és molt poca". D'altra banda, fonts hospitalàries asseguren que la resta d'operacions urgents i els trasplantaments s'han fet "amb normalitat".Aquest dimarts, segons detalla el mateix mitjà, es va iniciar una "afectació general en la climatització". Mentrestant, s'ha hagut d'activar un "pla de contingència assistencial" i els quiròfans s'havien reservat només per a activitats urgents, emergents i per als trasplantaments. Aquest divendres es preveu recuperar tota l'activitat posposada.El centre demanava "comprensió", tal com es veu en un correu intern enviat a tots els professionals de l'hospital. Es tracta de la segona avaria d'aquest sentit en els últims mesos, ja que el passat mes de juny una avaria va deixar sense climatització l'UCI pediàtrica, un departament que ara també s'ha tornat a veure afectat.

