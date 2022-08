Mor un motorista de 32 anys en un accident amb un camió a Sant Pere Pescador

Un motorista ha mort aquest dijous en un accident amb camió a la GIV-6216 aa l'Alt Empordà. Segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT), els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 13.45 hores. Per causes que s'estan investigant,La víctima mortal teniaArran de l'accident, s'han activat cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i una ambulància i l'helicòpter del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) que no han pogut fer res per salvar-li la vida al motorista.. Amb aquesta víctima,les persones que han mort en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya segons dades provisionals.El Servei Català de Trànsit recorda que el SIAVT (Servei d'Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit) es troba a disposició dels familiars i afectats per sinistres de trànsitper oferir-los un servei d'orientació i informació sobre els tràmits després del sinistre, conèixer els recursos existents, rebre informació sobre els drets que els reconeix la legislació vigent i el suport psicològic davant d’un sinistre de trànsit. Hi poden contactar mitjançant el telèfon gratuït 900 100 268 i a través del web victimestransit.gencat.cat.

