El carrer més car de Catalunya per comprar-hi una casa, segons Idealista

A l'hora de comprar unté un valor molt important quines són les seves instal·lacions i en quin estat es troben. Quantesté, quants lavabos, balcó, jardí o terrassa, pàrquing: aquests són alguns dels detalls més importants, però també és molt rellevant a l'hora de fixar-ne un preu la ubicació en què es trobi.Doncs bé, el portal especialitzat en immoblesha elaborat un rànquing dels carrers més cars per comprar-hi un habitatge a les diferents autonomies de l'Estat. En el cas de Catalunya, aquest lloc es troba a l'avingudade, on el preu mitjà de l'habitatge se situa en els 4.702.846 euros.Malgrat ser el carrer més car deper comprar-hi un pis o una casa, no es cola ni en el top-10 dels carrers més cars de l'Estat, que se situen principalment ai les. D'aquesta manera, el carrer espanyol més car per comprar-hi un habitatge es troba a la Urbanització, al municipi malagueny dei amb un preu mitjà de 9.956.525 euros.

