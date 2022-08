Vídeo | Així es formen els núvols de tempesta a la costa de Barcelona

⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya emet un avís per temps violent (#avisosSMP) ⚠



➡ Dj. 14:23 TU - 16:23 TU



➡ Possibilitat de pedra de diàmetre > 2 cm, ratxes de vent > 25 m/s, esclafits i/o tornados. pic.twitter.com/D3yada0yIW — Meteocat (@meteocat) August 18, 2022

Mentre la primera quinzena d'agost ha estat marcada per una calorada infinita, des d'aquest dilluns les comarques catalanes estan vivint episodis deque, en molts dels casos, van acompanyades de. Fins i tot s'ha pogut veure alguna. Com es produeixen?El meteoròleg de l'Observatori Fabra de Barcelonaha enregistrat aquest dijous unen formaten què es pot veure com es formenper. És a dir, la temperatura ambient fa que l'aigua del mar s'evapori i s'acabi condensant a l'atmosfera formant núvols que poden desencadenar en tempestes.De fet, per a la tarda d'aquest dijous tres comarques estan en alerta per temps violent. Són el Vallès Occidental, en perill molt alt, i el Barcelonès i el Baix Llobregat, en perill alt. En aquestes zones es podrien produiramb gruixos superiors als dos centímetres, ratxes desuperiors alsmetres per segon i

