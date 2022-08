Barcelona i l'àrea metropolitana, en perill alt per pedregades i possibles tornados

⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya emet un avís per temps violent (#avisosSMP) ⚠



➡ Dj. 14:23 TU - 16:23 TU



➡ Possibilitat de pedra de diàmetre > 2 cm, ratxes de vent > 25 m/s, esclafits i/o tornados. pic.twitter.com/D3yada0yIW — Meteocat (@meteocat) August 18, 2022

Les pluges no s'aturen a Catalunya i també deixa un avís per un altre fenomen. Ara, fins a tres comarques estan en alerta per temps violent durant la tarda d'aquest dijous: elen perill molt alt i eli elen perill alt. En aquestes zones es podrien produiramb gruixos superiors als dos centímetres, ratxes desuperiors alsmetres per segon iSegons informa el, l'episodi dura des de les 16.23 i fins a les 18.23 d'aquest dijous. Les autoritats han demanat precaució a l'exterior i en els desplaçaments per aquestes zones imanté activada la prealerta delLa circulació de trens de l’entreha quedat interrompuda aquest dijous a la tarda per les fortes tempestes que estan descarregant en diferents indrets de Catalunya. Segons informa Renfe la resta de la línia els trens circulen fora del seu horari habitual amb afectacions que poden superar els 30 minuts.Són dies de pluja ai aquest dijous, tot i que de forma menor, encara és la protagonista. Per aquest motiu, el Servei Meteorològic de Catalunya () encara manté en perill moderat un total de 17 comarques. En tots aquests indrets es poden acumular més de 20 litres en 30 minuts i els ruixats poden anar acompanyats de tempesta i localment de calamarsa o pedra.

