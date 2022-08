La cuina en moltes ocasions pot ser un sinònim de creativitat i pot donar combinacions noves que siguin una autèntica exquisidesa pel paladar. Ara bé, també és possible que l'experimentació no surti bé i acabi surtin un plat poc agradable. No sé sap si és el que ha passat amb aquesta recepta amb patates Pringles. El que sí que és clar és que, almenys, ha indignat Twitter i fins i tot el reconegut xef Alberto Chicote s'hi ha fixat.Tot plegat sorgeix d'un vídeo que s'ha fet viral a Twitter i que ja supera els quatre milions i mig de visualitzacions. En les imatges es veu com la dona bull dos pots de patates de la popular marca Pringles. Posteriorment, les passa per colador -amb una panerola, presumiblement de mentida observant-.És llavors quan col·loca la barreja sobre una massa de pastís. A més, hi afegeix productes com carn i vegetals de llauna, salsa de formatge cheddar, blat, formatge parmesà, all picat, espècies d'alfàbrega o mantega en esprai. I cap al forn. "Fins i tot la panerola està sorpresa", ha assenyalat Chicote.

