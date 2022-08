La divertida reacció d'un gat quan li posen una gamba a la cara

Els ossos, al gos; les espines, al gat. Aquesta és la llegenda que se'ns explica de nens als contes i que, a l'hora de la veritat, no és ben bé certa. De fet, els gats són animals que també mengen carn.Només cal veure aquest curt vídeo que un usuari ha compartit a Twitter per comprovar quina és laque ens ha sobrat del dinar de Nadal? La resposta és. Els gats poden menjar, per tant, també gambes. Són una bona alternativa rica en proteïnes i nutrients que agrada força als gats, ja que té un sabor simular al peix.De les dues maneres són bones i en cap cas els fan mal, però sempre sense cap condiment.Cal tenir en compte, però, quede les gambes pot serper als gats, ja que els pot causar problemes digestius a ells. Per evitar-ho, només ésfer-li un tall a la gamba ique normalment tenen els cefalòpodes a la part de dalt.

