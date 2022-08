Alemanya abaixarà temporalment al 7% l'IVA del gas

El govern alemany aplicarà una baixada temporal de l'del, que passarà a ser del 7% en comptes del 19% actual, per tal d'alleujar el cost suportat per les llars i les empreses a conseqüència de la pujada dels, a què se sumarà des de l'octubre la nova taxa fixada per repartir entre els consumidors l'encariment delEl canceller alemany,, ha defensat que la baixada temporal de l'IVA del gas servirà per alleujar l'augment dels costos suportats pelsi ha expressat la confiança que les empreses traslladaran completament aquestaal públic. "La qüestió de la justícia és crucial per a la nostra!", ha subratllat.Des del pròxim 1 d'octubre, els consumidors alemanys hauran d'assumir a les seves factures una novaal gas de 2,419 cèntims d'euro per(KWh) establerta per repartir entre llars i empreses l'augment dels costos del combustible que es traduirà en un recàrrec d'uns 480 euros l'any per família. Segons ha explicat el canceller germà, la rebaixa de la fiscalitat del gas estarà en vigor fins al març del 2024 o el temps que s'apliqui la nova taxa del gas.En aquest sentit, l'(BDEW) calcula que la reducció de l'IVA del gas al 7% implicaria, en funció dels preus del combustible, un estalvi anual d'entre 378 i 454 euros per un habitatge unifamiliar amb un consum de 20.000 quilowatts hora (kWh) a l'any, mentre que un habitatge en un bloc d'apartaments i un consum de 13.333 kWh a l'any estalviaria entre 252 i 303 euros.

