Dutxes curtes i menys calefacció: així es prepara Europa per si Putin talla el gas a la tardor

i Europa se sap en una posició delicada. Las'allarga i les conseqüències són diverses, des de la-no provocada exclusivament pel conflicte, però sí agreujada per la invasió- fins a laque amenaça el continent europeu. A poques setmanes que en alguns països, especialment del nord d'Europa, comenci a fer fred, laes prepara per entomar una tardor complexa amb l'amenaça dede tancar l'aixeta del. Els països ja han començat a anunciar i aplicar mesures per estalviar energia, que passen sobretot per limitacions delsi per reduir el, fins i tot amb recomanacions de no deixar endollats els carregadors de mòbil o abreujar l'estona de la dutxa.La guerra va permetre a la Unió Europea recuperar la unitat dels seus membres a l'hora de donar-hi resposta, i també va reforçar la posició de l'OTAN al continent, com va quedar palès en la cimera que es va fer a Madrid. Però el conflicte no acaba, la resolució negociada és llunyana, i en qüestions com la resposta a la crisi de l'energia s'han tornat a fer evidents les, especialment entre nord i sud. El primer pla de Brussel·les, que demanava una reducció delals estats membres, va comptar amb el rebuig frontal d'Espanya i altres països del sud. La nova proposta, que contempla excepcions en l'estalvi energètic, ha permès recuperar una fràgil unitat per afrontar l'hivern.L'objectiu és evitar unde cara als propers mesos. Això és especialment important en aquells països on fa més fred i que, en alguns casos, són molt dependents del gas rus. Mentrestant, Espanya ha anunciat les seves mesures i el Congrés celebrarà dijous vinent un ple extraordinari per convalidar el decret del govern de. El, crític amb la resposta de l'executiu espanyol, avisa que es pot generari que les restriccions anunciades són difícils d'aplicar immediatament. Amb tot, la Generalitat analitzarà amb els sectors implicats quina és la millor manera de donar-hi compliment.

