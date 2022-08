Bandera vermella a 13 platges per tempesta elèctrica i mala qualitat de l'aigua

Les conseqüències de les pluges i les tempestes, fins i tot acompanyades de pedregades, d'aquesta setmana també es noten a lescatalanes. Fins a 13 d'elles es troben en, bé per mala qualitat de l'aigua o bé per tempesta elèctrica, tal com ha informatEn el cas de la mala qualitat de l'aigua, la bandera vermella i, per tant, la prohibició del bany, se situa a la platja Punta de, a Mas Pinell de, a la platja del Fòrum a, ai a la platja de l'Estany deAmb motiu de la tempesta elèctrica, també queda prohibit el bany a la platja de Morro del Vedell, la platja Gran i la platja de Castell, totes elles a, a més de la platja Gran, la platja Rovira i la platja Sa Conca dei les platges Sant Feliu i Sant Pol deSón dies de pluja ai aquest dijous, tot i que de forma menor, encara està sent la protagonista. Per aquest motiu, el Servei Meteorològic de Catalunya () encara manté en perill moderat un total de 17 comarques . En tots aquests indrets es poden acumular més de 20 litres en 30 minuts i els ruixats poden anar acompanyats de tempesta i localment de calamarsa o pedra.

