Un capellà d'Albacete assegura que el llenguatge inclusiu fomenta la pedofília

El capellà d'un municipi d'Albacete ha deixat anar un discurs fora de l'habitual en l'homilía del passat diumenge. Óscar Robledo, capellà del poble de San Pedro, ha assegurat que la ideologia de gènere i el llenguatge inclusiu fomenten la pedofília. A més, ha carregat contra el matrimoni homosexual, una unió que, segons ha explicat, "no pot ser acceptada"."Una de les coses radicals d'aquest llenguatge inclusiu és que s'arriba a dir que no existeix nen ni adult, sinó que tots som el que som i, per tant, els que avui són catalogats com a pedòfils ja no estarien cometent un delicte sinó que seria una identificació sexual més", afirma el capellà, que continua dient que "per tant, el baró té dret i el nen el deure de tenir una relació amb l'adult".Ara sobre el matrimoni entre homosexuals, Robledo ha defensat: "Hi ha coses que no poden ser acceptades i que nosaltres a poc a poc assumim com alguna cosa normal". "Que alguna cosa s'hagi convertit en normal no vol dir que hagi de ser acceptada ni estimada per Déu", continuava.Les declaracions no han quedat en res i, de fet, han generat una forta oposició i condemna de les institucions i la població de San Pedro. Segons l'Ajuntament, els veïns i els col·lectius del municipi, el discurs del capellà és un "greu atac contra la convivència". Daniel Sancha, batlle de San Pedro, ha desvinculat el municipi de les afirmacions i ha defensat ser un poble "modern i activista"."Aquí es defensen els drets de totes les persones", ha assegurat Sancha en declaracions a Europa Press, a la vegada que ha explicat que ja ha fet arribar al capellà la seva oposició al discurs LGTBIfòbic. San Pedro, com molts municipis de l'Estat, celebra la setmana de l'Orgull, penja la bandera de l'arc de Sant Martí a l'Ajuntament i oficia matrimonis de persones del mateix gènere.

