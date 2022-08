Mor Antoni Aguilera, expresident de la Creu Roja a Catalunya

ha mort aquest dijous amb, segons ha pogut avançar el TOT. El santcugatenc va exercir com aentre el 2005-2007 i el 2015-2019; i també com adel 1988 fins al 2019.Aguilera, amb una llarga, va rebre lal'any 2008 en reconeixement al seuamb la institució benèfica i ostenta el títol de President d'Honor. Una tasca amb una rellevant vessant humanitària que també reconeixeria posteriorment elatorgant-li el premi Paul Harris.D'altra banda, el santcugatenc també va presidir el Club Tennis Natació de Sant Cugat i va ser membre de l'Aula d'Extensió Universitària per a la Gent Gran.

