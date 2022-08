Sentit homenatge a les víctimes dels atemptats a Cambrils

Un missatge "en tres direccions"

Avui, la vida de moltes persones va canviar per sempre. Dolor i més dolor, en una nit fatídica, després d’un dia marcat per l’horror. Elsvan marcar un abans i un després. Un després en què no s’ha d’oblidar el que va passar, el terror d’unes víctimes que sempre estaran presents. El passat dimecres va ser a Barcelona, amb algunes taques, i aquest dijous ha estat a Cambrils.Al, autoritats, familiars i ciutadania han recordat, amb emoció i dolor, les tràgiques conseqüències d’aquella tràgica nit d’agost. “Cambrils és una ciutat de llum i, fa cinc anys, va arribar la foscor”. Així ha definit l’alcalde de la ciutat,, la nit del 17 al 18 d’agost.Ha afegit que des del consistori es vol donar un. En primer lloc, Klein ha explicat que homenatges com aquest “han de servir per, el terrorisme i la guerra, i també han de”. Aquest també ha estat un acte de solidaritat amb les víctimes, les persones que van patir el terrorisme en primera persona: “És un dolor compartit i els volem acompanyar”, ha afegit Klein.. En paraules de Klein, “fan possible la protecció de la ciutadania per evitar que aquests fets es repeteixin”. Després d’un minut de silenci farcit de sentiments, El Cant dels Ocells, interpretada pels violoncel·listes Olga Prats i Jesús Valls ha obert un acte que ha estat marcat per les emocions. Respecte, silenci i un sentiment de lluita col·lectiva, d’unitat.Lesen record de les víctimes s’han anat produint seguidament, primer per part de familiars i amics i representants, i després de les autoritats presents, d’entre les quals destaquen la delegada del Govern a Catalunya, Maria Eugènia Gay; el subdelegat del Govern a Tarragona, Joan Sabaté; la consellera d’Igualtat i Feminismes, Tània Verge; o la delegada territorial de la Generalitat a Tarragona, Teresa Pallarès.Desenes dehan omplert de pau el memorial. Flors que també han estat dipositades pels representants de la Policia Local de Cambrils, dels Mossos d’Esquadra, de la Policia Nacional espanyola, de la Comandància Naval, del cos de Bombers i del sector sanitari. Les ofrenes han finalitzat amb el torn de representants de diferents confessions religioses.L’homenatge ha finalitzat amb la interpretació de l’himne d’Europa, mentre la damisel·la, la pubilla i l’hereu infantil de Cambrils hen representació de la pau. En finalitzar l’acte, moderat per l’articulista i poeta Óscar Molero, abraçades, records i emocions s’han apoderat del Memorial per la Pau. Els assistents han pogut dur a terme les seves ofrenes particulars en record dels afectats. Homenatge emotiu i sentit per recordar allò que no s’ha d’oblidar.

