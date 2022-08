Catalunya assoleix un rècord històric d'exportacions el primer semestre de l'any

Més amunt...

Per Abrecoc el 18 d'agost de 2022 a les 15:32

Si no hagués estat per la inestabilitat política que degut al procès, hi hagut a Catalunya, encara estariam més alts, però la marmotrada del Puigdemont i companyia, ho ha tirat tot per terra, ja els hi podem donar gracies, Madrid ens roba, però el merde polític de la independencia, ens ha enfonsat del tot, sino mireu l´ultim exemple de la Borràs i els seus seguirdors, ni un minut de silenci per al morts del atemptat, donan les culpes a tothom, i desprès volen aspirar a guanyar i a manar a Catalunya.. la porten clara...