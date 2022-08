Figo, Florentino i Guardiola expliquen «el fitxatge del segle» a Netflix

El fitxatge depelarrossegarà polèmica sempre més. Fa més de vint anys del moviment, que tot i haver-se produït tot just l'any 2000 va ser ràpidament denominat "el fitxatge del segle". Un traspàs que, per al barcelonisme, sempre serà recordat comde la història del futbol.Aquest dijous,ha anunciat per sorpresa que recuperarà la història en un documental disponible a partir delLa plataforma vol revelar amb detalls què va passar aquell mes de juliol de principis de segle, i per fer-ho comptarà amb diversos testimonis directes del cas.El primer de tots -no podia ser un altre- és Luís Figo. L'exjugador comença dient que la seva felicitat "". "Tanta gent ha parlat sense saber, però la història vertadera la tinc jo, perquè jo sóc el protagonista", predica el portuguès, que afegeix que al Barça s'identificava "amb" i els "defensava a mort"., per la seva banda, també se sent el protagonista de la història: "Sense cap dubte la veritat la dic jo, que sóc el protagonista, i tot el que explicaré és el que va passar", assegura el president del Reial Madrid. El documental també compta amb el testimoni de, que apunta que Figo no estava infeliç a Barcelona i que "era una ciutat que li encantava".L'entrega de Netflix inclourà alguns testimonis de pes més, com ara l'exjugador portuguès de l'Atlètic de Madrido l'exrepresentant de Luís Figo,. Tot plegat aportarà més llum sobre un dels moviments més sorollosos de la història del futbol, encara que difícilment canviarà el punt de vista de la majoria d'espectadors.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor