Quatre recomanacions per estalviar aigua si tens piscina

Ús de cobertes

Reutilitzar l'aigua de la piscina

Revisar la construcció de la piscina

Buidar periòdicament la piscina

Estiu i piscina van de bracet, i més quan les onades de calor constants provoquen que els termòmetres assoleixin xifres històriques. Una de les millors opcions per combatre la xafogor és banyar-se a la piscina, però, ja que l'aigua s'evapora a més velocitat. Segons les darreres xifres, els cinc graus de més que marquen els indicadors enguany suposen unPer això, és especialment rellevant tenir cura des de les llars o les instal·lacions de les piscines descobertes., l'empresa líder en aquest àmbit dins d'Europa, ha avisat del risc que suposa l'onada de calor i lade pal·liar-ne els efectes. "Protegir el medi ambient i racionar l'aigua que usem és la nostra obligació", ha destacat el director executiu de la filial de la companyia a Barcelona,. Per això, han fet unaamb quatre recomanacions.És una de les opcions essencials, ja queEl més recomanable és utilitzar unque cobreixi el diàmetre entre 16 i 18 hores al dia en el cas de les piscines privades. Per les comunitàries, en canvi, s'aconsella nou hores al dia. En aquest cas, l'estalvi seria del 20%.És òptim fer-ho durant almenys cinc temporades. A més, per economitzar el procés pot usar-se l'aigua després del buidatge per. És important assegurar-se de que l'aigua estigui lliure de productes químics o substàncies perjudicals per les plantes. Generalment, amb el repòs de l'aigua durant un mes aquests solen diluir-se. Per acabar, també es potÉs habitual patira causa de problemes estructurals i d'estanquitat. Com recull l'empresa Abrisud, una pèrdua d'una gota per segon suposa el. Per evitar-ho, és apropiat instal·lar un doble canal perimetral, que permeti recollir l'aigua i retornar-la al circuit.És rellevant tant per realitzar un ús eficient de la piscina com per. Per una banda, l'aigua permet esmorteir les diferències de temperatura i evita possibles fractures per la dilatació. D'altra banda, en cas que existeixi risc de congelació de l'aigua, cal afegir eines "trenca-gel" dins de la instal·lació hidràulica.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor