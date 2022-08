Els quatre consells bàsics de Trànsit per conduir amb pluja

Les- d'aquest agost eren molt esperades per la situació d'extrema sequera que patia Catalunya, però també poden suposar alguns perills. Un d'ells el trobem a les carreteres, on les condicions climatològiques poden augmentar força elDavant dels múltiples episodis de xàfecs, el Servei Català de Trànsit ha difós una guia ambper afrontar aquestes situacions amb seguretat. El primer -encara que sembli obvi- és, ja que amb lacarretera inundada és més complicat mantenir el control del vehicle.El segon consell ésen cas de pluja torrencial. El tercer,i, el quart,amb els vehicles de davant. Aquesta última recomanació és important perquè amb el terra moll augmenta considerablement la distància de frenada. Així, hi ha menys marge per a la reacció en cas que el cotxe de davant freni bruscament.Aquest dijous, tot i que de forma menor,Per aquest motiu, el Servei Meteorològic (Meteocat) encara manté en perill moderat un total de 17 comarques. En tots aquests indrets es poden acumular més de 20 litres en 30 minuts i els ruixats poden anar acompanyats de tempesta i localment deEn concret,el perill moderat s'instal·la al Baix Camp, l'Alt Camp, el Tarragonès, el Baix Penedès, l'Alt Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, el Maresme i la Selva.el mateix perill serà al Vallès Oriental, el Maresme, la Selva, el Gironès, Osona, el Pla de l'Estany la Garrotxa i el Ripollès.

