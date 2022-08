Barcelona subvencionarà l'aïllament d'uns 300 habitatges afectats pel soroll

Consens de les comunitats de veïns

deoferiràperde blocs d'habitatgesnocturn o el trànsit. El consistori invertirà un milió d'euros en, d'entrei amb un màxim de 3.000 euros per habitatge.Amb aquestes xifres, per tant, es donarà cobertura a unsConcretament, podran optar als ajuts veïns de les(ZATHN), de les(ZARE) i de les(zones C3), que inclou carrers com Aragó, Balmes o Tarragona, entre altres. Les subvencions podran demanar-se a partir del setembre i fins a finals d'any i s'atorgaran per ordre d'arribada.El regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica de l'Ajuntament,, ha assenyalat que amb els ajuts es cobrirà "una part molt important" dels habitatges afectats i no ha descartat ampliar el pressupost l'any vinent si s'esgota ràpidament en aquesta primera convocatòria. Del milió d'euros pressupostat, la meitat prové de la inversió per a rehabilitació energètica impulsada per l'Ajuntament amb fons europeus i l'altra meitat prové del Consorci d'Habitatge.Preguntat pel fet que s'atorguin les, ha afirmat que si els requisits tècnics es compleixen "tots els projectes són bons". Per això, ha considerat que "el més just" és l'ordre d'entrada en el registre dels projectes.Les actuacions per millorar l'aïllament sonor dels edificis consistiran aA més, el termini màxim per a iniciar les obres no podrà excedir dels quatre mesos una vegada demanada la subvenció i s'hauran d'executar en un màxim de vuit mesos.D'altra banda, lade l'edifici per fer-ne l'aïllament serà unper beneficiar-se de la subvenció. Badia ha destacat que els ajuts s'han de demanar en conjunt i els projectes que es presentin hauran de ser de les comunitats de veïns, ja que la fisonomia de les façanes dels edificis de Barcelona ha de ser "uniforme"., les subvencions tenen aquestes regles del joc", ha explicat. Per això, confia en la implicació dels administradors de finques i altres actors perquè siguin possibles els projectes conjunts de blocs sencers.

