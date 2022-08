Saps com s'ha d'escollir un bon meló?

Elés una de les fruites predilectes de l'estiu. Dolç i refrescant, és l'aperitiu perfecte per emportar-se a la platja o, simplement, berenar-ho a casa. Però no sempre surt bé. Qui no ha comprat amb tota la il·lusió del mónPer evitar-ho, t'expliquem com escollir de forma gairebéun bon meló.El comprador habitual sol optar pel meló de, una de les marques més populars. No obstant això, els consumidors experts sabran que, per escollir-ne un de bo, cal distingir entre els melons mascles i les femelles,. Aquestes últimes solen ser, així que cal saber identificar-les.La principal diferència entre ells són lesque té cada tipus. El meló presenta línies longitudinals que van de punta a punta; en canvi, les melones dibuixen cercles al voltant de la tija.; si els gustos melosos no resulten agradables, és preferible optar per un mascle.Cal destacar que, sovint, és difícil trobar melones als supermercats, ja que els. Tanmateix, no és impossible; estan amagades, així que és necessària una mica de paciència.Més enllà del tipus de fruita, és convenient saberA banda de la pell de Gripau -ovalat i de color verd intens-, existeixen d'altres, com el groc, el verd, el Charentais o el Branco. En aquest cas, és preferible comprar una, perquè és menys probable que la fruita hagi estat exposada a maltractaments durant el trasllat,, que afectin el sabor i la textura.El color és un indicador. S'ha d'anar amb compte, perquè. Normalment, aquells amb un color mate, més fosc i opac, són més bons. Per comprovar si està madur, hi ha un mètode tradicional que consisteix a estrènyer els extrems de la fruita: si està al punt, la base cedirà lleugerament.Ara ja no hi ha excusa que justifiqui la por a la tria del meló -o melona, si ets més de dolç-, perquèi els beneficis que reporta la fruita valen totalment la pena:Una opció satisfactòria tant per l'organisme com per les papil·les gustatives.

