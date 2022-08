Pau Gasol segueix fent història: els Lakers retiraran el seu «16»

A Champion, legend, and forever part of the Lakers Family.



3/7/23 - We raise Pau Gasol's jersey into the rafters pic.twitter.com/F9snGrHO9o — Los Angeles Lakers (@Lakers) August 17, 2022

han anunciat queque va vestir el pivot catalàdurant set temporades i el va portar a guanyar l'anell de l'NBA en dues ocasions, el 2009 i el 2010. "La llegenda dels Lakers Pau Gasol tindrà la seva camiseta amb el número 16 retirada el 7 de març del 2023,", ha anunciat l'equip en un comunicat.L'anunci arriba gairebé un any després que el pivot de Sant Boi de Llobregat anunciés la seval'octubre passat. Amb 41 anys, i després de dues dècades a la primera línia del bàsquet i una segona etapa al Barça per acomiadar-se de les pistes, Gasol va decidir posar punt i final a la seva carrera. El pivot català, que havia jugat al Barça, va deixar la capital catalana per posar rumb a l'NBA amb els, i elva aterrar a. Amb els Lakers va guanyar els seus dos anells i va ser tres cops All-Star de l'NBA. Més tard, abans de tornar a casa, va jugar amb els

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor