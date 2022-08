Còctel explosiu de «Joc de Cartes» als xiringuitos del Maresme: pèls, llàgrimes i plàstic al fumet

El Carlos i la Rosó han quedat molt sorpresos amb les seves puntuacions. Vosaltres creieu que han estat justos amb ells? #JocCartesEstiuTV3 pic.twitter.com/3Wg5gkOyWn — Joc de cartes TV3 (@JocdeCartesTV3) August 17, 2022

Eld'aquest dimecres va deixar, de nou, poca gent indiferent. La visita al primer restaurant,, on l'Alejandro va rebre els adversaris amb una, ja era tota una declaració d'intencions: "Sempre he portat els cabells molt llargs i arrissats perquè sóc surfista, i ara m'he fet un implant i trobo a faltar els meus cabells", va justificar-se. El seu establiment no va enamorar els visitants, especialment pelMarc Ribas i els restauradors es van desplaçar, després, al, a tot just 300 metres de l'anterior -a Pineda-. Aquest local tampoc va entusiasmar ningú, amb cap nota per sobre del 6,5, però especialment criticat va ser el servei, que va suspendre per una confusió en l'ordre dels plats.tampoc va ajudar a fer pujar la seva valoració.El plat fort, però, es reservava per al final. La cuina del, tenia guardada una olla plena de brutícia i el que va ser més comentat: una gran olla de. La imatge va xocar amb l'exigència del Carlos i la Rosó en els altres restaurants. I, també, amb l'exigència -fins i tot amb males formes- que van mostrar cap als seus treballadors.El moment de posar les notes al Dejà Vu va oferir un drama.quan va posar-se davant del paper perquè li sabia greu suspendre el xiringuito. El Juanjo, el seu company, va executar amb el bolígraf i la mitjana del local va ser implacable: un 4,9 que no es va posar bé a la parella de Vilassar, fet que va provocarLes notes de Ribas van confirmar el que havia passat durant el programa i el Tiaré Beach Club va endur-se finalment la victòria i el premi de 3.000 euros.

