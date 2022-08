Els Mossos detenen dos joves per una agressió homòfoba a Lladó

Elshan detingut dos joves, un d'ells, com a presumptes autors d'unaque van patir dos nois durant la festa major de Lladó, a l'Alt Empordà. Els fets es remunten al 9 de juliol, quan els joves marxaven de la zona lúdica de la festa i van creuar-se amb un grup que els va agrediren referir-se discriminatòriament a la seva condició sexual.Als arrestats se'ls atribueix un, perquè van robar el mòbil d'un dels nois. Els Mossos els han pogut arrestar després que les víctimes denunciessin els fets. El detingut major d'edat citarà pròximament davant de l'autoritat judicial competent, mentre que el menor ho farà a la Fiscalia de Menors de Girona.L'alcalde de Lladó,, ha lamentat l'accident i ha anunciat que l'Ajuntament es personarà com a acusació per mostrar el rebuig als atacs homòfobs i demanar ladel consistori a aquesta mena d'agressions.

