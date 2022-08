Detenen un home a Santa Susanna que es feia passar per un altre en gestions econòmiques

Elsd'Esquadra hanun(Maresme) com a presumpteL'home, de 36 anys, s'havia fet passar en reiterades ocasions per una altra persona que havia denunciat la pèrdua del DNI en un bar de València el 2019.El detingut haviai haviautilitzant el nom de l'altre. No disposava de comptes bancaris ni registre de dades i treballava sempre amb. Amb la seva identitat real, l'home tenia ordres de detenció vigents i ingressos a presó, on ha entrat després de passar a disposició judicial del jutjat en funcions de guàrdia.Els Mossos d'Esquadra van descobrir que aquesta persona estava usurpant la identitat d'una altra per una denúncia presentada aquest agost. L'home que havia denunciat la pèrdua del DNI el juny del 2019 ho havia fet en una comissaria de la Policia Nacional.Arran de les investigacions entre els dos cossos, els policies van saber que l'ara detingut deia que era l'home que havia denunciat haver perdut el document d'identitat fa tres anys. Agents dels Mossos de la comissaria de Pineda de Mar el van detenir l'11 d'agost.

