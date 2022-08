Sorprenent reacció del Papa Francesc quan un nen se li acosta durant una audiència

En el streaming que hizo "Vaticano Media", hay planos de la delegación de CD Tenerife (18 segundos) y un momento en que el Obispo, Bernardo Álvarez, dialoga con Su Santidad. En medio, un niño espontáneo que recibió el cariño del Papa Francisco, en una sala abarrotada de fieles. pic.twitter.com/tIqQNFGpuu — José Antonio Pérez (@JAPtw) August 17, 2022

Aquestes són les primeres paraules que elpronuncia quan unde cinc anys se liFrancesc estava llegint quan, de sobte, un menor surt de manera espontània i puja les escales fins a arribar on el Papa i dos cardenals estaven asseguts.El Papa atura el discurs i intenta conversar amb el nen. Missió impossible. Aquest es manté, amb posat seriós i mirada de confusió total. El pontífex, en veure que el menor no respon, però tampoc marxa, liper seguir l'audiència que s'estava celebrant. Tampoc, elsegueixEn veure que el jove no té intenció de moure's, ni tampoc de conversar amb ell, el Papa decideixmentre li toca els cabells per tranquil·litzar-lo. Li ha anat bé que passés durant aquesta audiència, ja que el tema principal era la, i en fa referència, de nou, mentre assenyala i mira el nen que se li ha acostat: "Durant l'audiència parlàvem del diàleg entre grans i joves.

