Efecte temporal: dos vaixells embarranquen a la platja de Roses

Destrosses molt importants a tota la vila: arbres i palmeres destrossats, algun cotxe i fins i tot finestres trencades al carrer. Un veler embarrancat a peu de platja i zones completament inundades. pic.twitter.com/oIhlBbkPnW — Alejandro Abad ⚡ (@Meteo_Roses) August 17, 2022

La setmana està marcada per un descens de les temperatures i l'aparició dearreu del territori. La tarda d'aquest dimecres, però, ha estat la més dura, amba causa de lestant al nord com al sud del país. Elva ser un dels territoris més colpejats pel, que ha deixat escenes grotesques.De fet, a última hora de la tarda vandel municipi arrossegats per la força del mar. Tot i que no s'han hagut de lamentar ferits, les dues embarcacions han quedata la, ja que no han resistit les fortes onades que es van generar durant la tempesta. Segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya, es va viure unai es va acumular un total deen només mitja hora.No és l'únic punt de les comarques gironines que ha patit les conseqüències del temporal, ja que durant la tardaes va quedar pràcticament inundat.- van deixar els carrers de la capital de la Garrotxa com a canals, dificultant així la circulació de vehicles.

