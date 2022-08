​Troben a Barcelona la dona que havia desaparegut a Osona

Elshan localitzat aquest dimecres a la tarda a Barcelona la(Osona). Així ho ha confirmat la policia catalana i l'Ajuntament del poble a través de les xarxes socials.Fa gairebé 24 hores, els Mossos van demanar ajuda per trobar la, de 32 anys, que va ser vista per últim cop el passat 12 d'agost pels volts de la mitjanit al poble. En el comunicat la policia catalana apuntava que la desapareguda téAquest mateix dimecres al matí, la policia catalana centrava la cerca a Barcelona davant la sospita quei es trobaria a la capital catalana. Finalment, és on l'han trobada, sana i estàlvia.

