El deute de les administracions públiques de l'Estat cau lleugerament

El deute de lesde l'Estat ha crescut un 3,6% el darrer any fins a sumar un total de 1.475 bilions d'euros, el que representa un 116,8% del PIB. Segons ha informat aquest dimecres el, el saldo del deute de l'Estat es va elevar a 1.295 bilions d'euros, amb un increment interanual del 4,8%.Per la seva banda, el saldo de deute de les administracions dees va situar en 99 bilions, un 8% més que un any abans. L'increment de l'endeutament va ser més moderat entre les administracions autonòmiques i locals. Així, el deute de les comunitats va avançar un 1,5% interanual i el dels ajuntaments i altres organismes de base un 0,8%.Elha valorat aquest dimecres positivament la dada d'endeutament de les administracions. Així, segons una nota enviada a la premsa el govern espanyol destaca que la ràtio deute/PIB va continuar reduint-se el segon trimestre i ha baixat del 117% per primera vegada des del setembre de l'any 2020, situant-se al 116,8% delal juny."En termes interanuals s'observa una desacceleració clara en l'increment del deute des dels màxims assolits durant la pandèmia", apunta el ministeri que dirigeix la vicepresidenta econòmica. El govern espanyol atribueix aquesta reducció de la ràtio de deute públic-PIB a l'acceleració del creixement econòmic. "La tendència dels darrers trimestres és compatible amb la previsió d'una ràtio de deute públic del 115,2% del PIB realitzat al Programa d'Estabilitat el mes d'abril passat", resumeix el ministeri.L'any passat, l'endeutament de les administracions públiques espanyoles va arribar a marcar el 120%, unamarcada pels efectes de la pandèmia en la despesa pública i la recaptació. Segons l'acumulat històric, el deute supera el 100% deldes de l'any 2012.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor