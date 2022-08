Disset municipis tornen al perill màxim d'incendis pel vent de tramuntana

Els Agents Rurals activaran aquesta mitjanit el nivell 3 dela 17 municipis de l’per un increment del perill d’incendi forestal al nord-est de Catalunya, motivat per l’entrada de vent de tramuntana. En concret, s’activarà a, el, la, la. També es tancaran els accessos als espais naturals deli l’El cos demana a la ciutadania extremar lesdavant el perill d’incendi. Durant l’episodi, els efectius augmentaran la vigilància per tal de fer complir les restriccions d’accés i la normativa ded’incendis forestals. L’activació del nivell 3 implica la suspensió de totes les activitats amb risc d’forestal. En aquest sentit, s’han anul·lat un total de 88 activitats previstes per demà.A banda de l’activació del, demà vint comarques catalanes també estaran en nivell 2, per perill alt o molt alt d’incendi forestal. Elsrecorden que està totalment prohibit feri llençaren zones forestals i el seu entorn i demanen que s’evitin les activitats de risc d’incendi al medi natural.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor