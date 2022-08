El lapsus de Cesc Fàbregas sobre el 17-A: «Cinc anys de què?»

De què? — Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) August 17, 2022

Increible com passa el temps 😢🙏🏻 — Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) August 17, 2022

Elés un dia de record i homenatge a lesdelsde. Molts usuaris de les xarxes socials han volgut recordar els cinc anys d'aquells terribles successos que van impactar tot el país i una de les piulades que s'han vist aquest dimecres ha posat en evidència un lapsus deLa seva germanaha publicat un missatge a Twitter on haposat: "5 anys ja..." sense mencionar que es tractava de l'aniversari dels atemptats a. Davant això, l'exjugador delha respost: "De què?". Ràpidament, diversos usuaris li han recordat que era per aquest succés, fins i tot la seva germana."Pels atemptats a. Et dono el benefici delper no haver especificat el què en el meu tuit", ha assenyalat Carlota Fàbregas. Cesc, després d'aquest innocent lapsus ha apuntat que és "increïble com passa el temps". Tot plegat, mentre a Barcelona s'ha produït indignació entre les víctimes dels atemptats del 17-A pel boicot al seu acte d'

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor