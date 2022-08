Picabaralla pública a Junts pels incidents en l'homenatge a les víctimes del 17-A

Si els de JXC expulsen a la Borràs es treuran un gran pes de sobre i guanyaran am tranquilitat

Exposada ja!!! Per Pere Botero el 17 d'agost de 2022 a les 21:48

La Borràs podria ser una agent infiltrat del CNI per afeblir l'independentisme.

Sospites... Per Pitu Reu el 17 d'agost de 2022 a les 21:25

Trauma

Per Guillem de Berguedà el 17 d'agost de 2022 a les 21:04 2 0

No serà que aquesta sra.té algun trauma psicològic que arrossega des de la infantesa, i ha casa seva no se n'han adonat encara? Només és una pregunta, he