Cinc destins sense platja ideals per a un cap de setmana d'estiu

1. Brussel·les

Palau de Justícia de Brussel·les Foto: Wikipedia

2. Ginebra

El jet d'eau de Ginebra il·luminat a la nit Foto: Geneva.info

3. Berlín

El mur de Berlín, el 2015 Foto: Jordi Borràs

4. Milà

El Duomo de Milà és una de les principals atraccions turístiques Foto: Europa Press

5. Saragossa

La Basílica del Pilar de Saragossa, emblema de la ciutat Foto: ACN

Les, i l'estiu en general, s'associen a la, eli la. Si bé és cert que uns dies de desconnexió bronzejant-se no van gens malament, hi ha qui vol dedicar algun delsA Catalunya, els Pirineus són un dels llocs per excel·lència on la natura és l'amfitriona.Fora de casa nostra, hi ha algunes ciutats europees ideals per visitar-les durant un cap de setmana d'estiu que no deixen indiferent. Hi fa menys calor que a l'interior de l'estat espanyol i una estada exprés permet descobrir-ne tot l'essencial. A continuació, una selecció deBèlgica és un país fàcil i ràpid de visitar gràcies a la seva xarxa de trens que et traslladen d'una ciutat a l'altra a qualsevol hora. Ara bé, si només tens dos dies i tens ganes de fer un viatge, una bona idea és anar a. És on hi ha l'aeroport, amb connexió directa amb tren al centre de la ciutat i, tot i no ser supergran, té molts racons amagats. La Grand Place -que s'ha de visitar de dia i de nit-, l'Atomium i les institucions europees als afores i la ruta del còmic són algunes de les recomanacions. Tot, a més, regat amb una bona cervesa i d'unes frittes, les patates fregides més famoses d'Europa acompanyades de musclos.És la segona ciutat de Suïssa, petitona però perfecta per a un cap de setmana. Dinàmica i ben acolorida, sobretot a l'estiu quan la neu encara no envolta el paisatge,és una ciutat càlida que acull els seus turistes. El centre històric de la ciutat, amb la catedral i petites places i passatges perfectes per perdre's. I el reclam turístic imprescindible: el llac Léman i el Jet d'Eau. A més, la ciutat compta amb una gran diversitat de jardins i parcs, un dels quals és el que alberga l'Horloge Fleurie, un rellotge fet amb 6.000 plantes. Per menjar? No es pot marxar de Ginebra sense haver provat una bona raclette.La capital d'Alemanya és una ciutat encantadora que no deixa de sorprendre, tot i només posar-hi els peus durant 48 hores. Des de la Porta de Brandemburg, a tocar de la Pariser Platz, fins al Monument a l'Holocaust, passant pel parlament alemany i el carrer Ebertstrasse. La història està present a cada racó de, que va ser un dels escenaris més cruels del segle XX. Així, és possible visitar búnquers subterranis o el representatiu mur de Berlín. No marxis de la ciutat sense beure't una cervesa mentre menges un bretzel a darrera hora de la tarda.Al nord d'Itàlia s'alça, la capital de la moda per excel·lència. És una ciutat fàcil, que no requereix més de dos dies per veure-la, però acumula una gran quantitat d'art. De visita obligada: el Duomo i la Galleria Vittorio Emanuele. Estan a tocar i molt prop de la Cia Dante i la Plaza della Scala. Val la pena pujar fins a la terrassa superior del Duomo, ja que ofereix unes vistes de la ciutat bastant increïbles. A la Via Dante, una de les més importants de la ciutat, hi ha una gran diversitat de botigues, cafès i restaurants ideals per gaudir de la clàssica i típica gastronomia italiana. Pasta i pizzes per a tots els gustos.Si ets d'aquells que no volen agafar un avió per dos dies, però alhora té ganes de marxar un cap de setmana de casa,és una opció ideal. Prop de casa i fàcilment accessible amb tren o cotxe. Una ciutat amb més de 2.000 anys d'història que amaga edificis i relíquies de totes les èpoques; i és que hi han passat els romans, els musulmans i també els jueus. La basílica del Pilar és el seu màxim referent, que canvia (i molt) del dia a la nit, però també el palau de l'Aljafería és un dels llocs que no et pots perdre. A més, Saragossa és una ciutat amb molts ponts que creuen l'Ebre de molts estils diferents.

