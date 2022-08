Aubameyang really chose Real Madrid over Tottenham 😅 pic.twitter.com/n9YOEpyTH9 — ESPN FC (@ESPNFC) August 16, 2022

està sent un dels protagonistes del mercat de fitxatges del, principalment pels rumors sobre una possible sortida cap al. Enmig de les negociacions ha decidit respondre unes preguntes en una secció d'que fa triar entre dues opcions. I una de les respostes segur que no agradarà als culers.Ha estat en l'última pregunta d'aquesta mena d'interrogatori quan al davanter blaugrana li han fet triar entre eli el. Es tractava que el gabonès triés entre el rival etern dels culers i el rival etern de l'Arsenal, un dels equips on ha fet més carrera. Doncs bé, entre els dos conjunts, Aubameyang ha triat el Reial Madrid.De fet, tot i que es tracta d'una anècdota, hi ha una altra resposta que potser tampoc agrada a can Barça. Aubameyang ha triatquan li han preguntat si preferia al tècnic alemany o a. També ha triatabans que, i, això sí,abans que

