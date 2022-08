Un estudi català relaciona l'escalfament global amb el deteriorament dels ronyons

Una investigació elaborada per l, a Badalona, ha relacionat el canvi climàtic i l'empitjorament de la funció renal dels pacients amb insuficiència cardíaca. A través del seguiment a 2.167 pacients, l'estudi conclou quei accelera, almenys de forma temporal, el declivi fisiològic del sistema renal.Aquest últim fet es tradueix en un, així com de progressió de la malaltia. L'informe, que s'ha publicat a la revista Internacional Journal of Cardiology, suggereix que les variacions estacionals tindran un impacte cada cop més rellevant en la funció renal a mesura que s'els efectes del canvi climàtic.La investigació l'ha elaborat lade l'hospital badaloní durant dues dècades, ja que va iniciar-se el 2001 i va acabar fa tot just un any. Durant el temps d'observació, s'ha analitzat(TFGe), dos indicadors que serveixen per valorar el sistema renal.Amb l'objectiu de comparar els índexs amb el registre meteorològic, es van obtenir a través del Servei Meteorològic de Catalunyaregistrades a Barcelona durant el temps d'estudi. Mitjançant el seguiment dels més de 2.000 pacients, es va detectar un, fet que coincideix amb els mesos de més xafogor a la capital catalana.L'informe ha confirmat la tendència:. El cap de servei de Cardiologia,, considera que, tot i l'avanç que suposa el descobriment, serà difícil "trobar l'equilibri" mèdic en els pacients amb insuficiència cardíaca.

