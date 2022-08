La primera setmana d'estalvi energètic fa baixar un 3,7% la demanda elèctrica

La vicepresidenta tercera del govern espanyol i ministra per la Transició Ecològica,, haaquest dimecres, quan es compleix una setmana des de l'inici de les mesures per estalviar energia, que la. Tot i indicar que són xifres "preliminars", la limitació de la temperatura en edificis públics a 27 graus i l'apagada de llums dels comerços han tingut els primers efectes.Ribera, a més, ha fet referència a l'per posar un topall al preu del gas. Segons ha indicat, des del 15 de juny ja, el que suposa un total de 1.383 milions d'euros. En aquest sentit, la ministra ha "posat de manifest" que el mecanisme ibèric que situa la península com a "illa energètica" és "".Pel que fa a les mesures energètiques implementades dimecres passat, Ribera considera que l', més enllà de l'"enrenou" generat contra el reial decret. Així mateix, ha afegit que de cara al pla de contingència que es presentarà al setembre s'està treballant per. Amb tot, però, ha assegurat que "en cap cas es contemplen mesures restrictives".

