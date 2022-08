​En estat greu un motorista en accidentar-se al Circuit d'Osona

Unha resultatal, a Vic. Segons el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), el pilot accidentat ha estata l'. Ara per ara, es desconeixen les causes per les quals s'ha accidentat.El SEM ha rebut l'avís al voltant de les 11 del matí i fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat dues ambulàncies i un, que l'ha acabat traslladant a l'hospital de Barcelona.

