CDR, ANC i Borràs acusen l'Estat d'estar «darrere» del 17-A davant la seu de la UE a Barcelona

Laura Borràs, Aurora Madaula i Jaume Alonso-Cuevillas, en la concentració. Foto: ACN

Entitats independentistes com els CDR, l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i el Consell per la República han celebrat aquest dimecres una concentració davant laon també hi ha assistit la líder de Junts,. Des d'allà, han acusatde la Rambla, del que s'han complert cinc anys.La cita no ha estat secundada per cap partit, per bé que també hi han assistit altres diputats de Junts com, ha servit als seus organitzadors per responsabilitzar al govern espanyol i al CNI de l'atac gihadista que va costarl'any 2017. Els organitzadors han demanat responsabilitats i la intervenció d'Europa.Uneshan participat a la protesta, que s'ha celebrat a les 12 del migdia, poc després de la polèmica durant l'acte institucional de commemoració dels atemptats en què un grup de concentrats ha trencat el minut de silenci cridant "Espanya és un estat assassí". La convocatòria davant la delegació del Parlament Europeu havia estat impulsada per la "Plataforma 17A exigim responsabilitats" i, durant l'acte, s'han corejat diverses cançons amb dues guitarres.Entre crits de "Volem la veritat", "Estat espanyol assassí", "Llibertat", cartells amb el lema "Reclamem saber la veritat" i caretes blanques per tapar els rostres dels manifestants, s'han llegit diversos poemes, s'han anomenat una a una a les víctimes de l'atemptat i s'ha fet un minut de silenci. Un portaveu de la plataforma ha llegit un manifest i ha criticat la ""."'A l'agost passaran coses a Catalunya', van dir. Aquestes coses van ser. Exigim responsabilitats i que es jutgi els càrrecs que van organitzar i van preparar aquesta massacre que va ajudar els executors a dur a terme aquest terrible atac a Catalunya", ha manifestat el portaveu. També ha assegurat que només volen justícia, que "aquí no hi tenen res a veure els colors ni els partits", i ha demanat a Europa que faci que la justícia sigui justa.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor