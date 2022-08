Espanya, el país europeu amb més contagis de verola del mico

La Xarxa Nacional de Vigilància Epidemiològica ha notificat un total defins aquest dimarts. Malgrat que el virus és present a tot el territori -amb excepció de Ceuta i Melilla-, el gruix de contagis es concentren aamb 2.094 afectats-, a-amb 1.782- i al-377-.Les dades, que ha actualitzat el Ministeri d'Interior, situen Espanya com, amb gairebé 5.800. La segueixen Alemanya, amb 3.186; Regne Unit, amb 2.914 infectats i Països Baixos, amb 1.025.En total,. Malgrat que la majoria són homes amb "antecedents de relacions sexuals de risc", les autoritats sanitàries avisen quei que el virus pot transmetre's igualment a través de les glàndules salivals i sudoríferes si hi ha hagut una exposició prolongada al virus.Pel que fa a l'àmbit internacional, se n'han notificaten països no endèmics -és a dir, que no lluiten habitualment contra la infecció-, sent els Estats Units, Brasil i el Canadà els més afectats.

