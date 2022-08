Un home practica paddle surf en ple carrer a Torredembarra durant els aiguats

Se inunda la carretera y aparece una persona haciendo paddle surf



📹 Torredembarra, Tarragona pic.twitter.com/3CCs7NAXNH — SocialDrive (@SocialDrive_es) August 17, 2022

A la mar també pedrega,santa pedregada ens està fotent @eltempsTV3 @costadauradatur pic.twitter.com/WBj2guEgzS — carles perez capella (@carlosp99801971) August 17, 2022

Lesque es van produir aquest dimarts en diverses localitats delvan deixar imatges de tota mena. Però a banda de pedres, desperfectes i carrers inundats, hi ha qui va optar per fer humor amb la situació. És el cas d'un veí de, que va treure la seva taula deper practicar una mica mentre plovia pels carrers de la ciutat.Està previst que els ruixats continuïn aquest dimecres de manera més o menys intensa en alguns punts de la. Si més no, així ho indiquen les previsions meteorològiques i fins i tot vídeos que corren a les xarxes del temporal al mar. Diverses comarques catalanes estan en alerta per unes precipitacions que podrien superar els 20 litres per metre quadrat

