Junts rebutja la interrupció de l'acte del 17-A del grup amb qui ha simpatitzat Borràs

Crits d'"Espanya és un estat assassí" en ple minut de silenci d’homenatge a les víctimes



Informa @bernatsurroca des de la Rambla

La presidenta del Parlament suspesa, Laura Borràs, saluda els concentrats que volen “saber la veritat” sobre els atemptats de Barcelona



Informa @bernatsurroca des de la Rambla

ha rebutjat "enèrgicament" que un grup de persones hagi interromput el minut de silenci en l'acte d'homenatge a les víctimes dels. El partit es desmarca així d'un gest que ha rebut dures crítiques i ha provocat indignació entre les víctimes. De tota manera, la presidenta del partit,, ha anat a saludar les persones que durant l'acte han llançat consignes en què reclamaven "saber la veritat" sobre els atacs de fa cinc anys i han acusat l'estat espanyol d'estar al darrere dels atemptats. "Junts reitera el seu suport a les víctimes dels atemptats i als seus familiars", ha dit el partit a través de Twitter.El grup, d'un centenar de persones, s'ha concentrat a la Rambla, al mateix punt on aquest matí s'ha fet l'acte d'homenatge a les, i durant l'acte han fet crits contra l'estat espanyol i contra alguns polítics que han assistit també a l'acte. Durant el minut de silenci, alguns dels concentrats han trencat el moment amb proclames i insults i després de l'acte hi ha hagut moments de tensió amb les víctimes. Malgrat això, la presidenta del Parlament suspesa s'ha acostat als concentrats, amb qui ha parlat i s'ha fet fotos, acompanyada d', secretària de la mesa, i, diputat de Junts i advocat en la causa pels atemptats. En el següents videos podeu veure els fets.La conducta del grup no ha agradat a les víctimes. L'associació de víctimes del terrorisme UAVAT ha lamentat que s'hagi aprofitat l'acte per "fer política", i també ho han criticat alguns representants polítics. A banda de Junts, que ha condemnat que s'hagi interromput el minut de silenci, el portaveu d'ERC al Congrés,, també ho ha criticat i ha lamentat que se n'intenti treure rèdit polític. L'alcaldessa de Barcelona,, també ha lamentat que s'hagi boicotejat l'acte i ha demanat una reflexió perquè no es torni a repetir. "Si hi ha càrrecs institucionals que han animat aquests boicots, es retraten per si sols", ha dit, en referència a Borràs. Des delhan demanat que "cal soroll trenqui el silenci de respecte" al record de les víctimes.

