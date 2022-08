Gambes en mal estat i tensió al «Joc de Cartes»: «Us juro que després us pegaré»

A la platja tot és diversió... però les coses es posaran serioses quan #JocCartesEstiuTV3 arribi al Maresme a la recerca del millor quiosquet! Ens veiem a les 22.30 a @tv3cat pic.twitter.com/0JHiBh8rcm — Joc de cartes TV3 (@JocdeCartesTV3) August 17, 2022

Tot i el canvi de temps, és impossible no relacionar l'agost amb els xiringuitos.ho té clar, de manera que aquest dimecres buscarà la millordelen el tercer episodi del Joc de Cartes d'estiu amb l'objectiu de "desmentir que són només un lloc de passada".La ruta començarà aon Alejandro Moreno i Juanjo Marcos asseguren que la seva màxima prioritat és mantenir el bon rotllo. Després, es quedarà a Pineda per visitar elun local on es pot apreciar la "passió per la platja" del seu propietari, Salvador Hidalgo, i la bona mà a la cuina de Víctor Serrano. L'última parada serà aon Carlos Marín i Rosó Vivo tenen molt clar que només els falten quatre parets per ser com un restaurant.L'anunci promocional del programa promet emocions intenses.i fins i tot amenaces a treballadors. Un dels propietaris, en veure que un cuiner manipulava aliments amb les mans, l'adverteix amb agressivitat: "".

