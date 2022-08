Acord entre PSOE i Podem per apujar el salari mínim a 1.049 euros el 2023

El PSOE donarà suport a la pujada del salari mínim interprofessional que ha proposat el Ministeri de Treball que lidera ​​la dirigent d'Unides Podem Yolanda Díaz, per tal d'assolir l'equivalent al 60% del salari mitjà el 2023, és a dir, els 1049 euros mensuals. Així ho ha afirmat la portaveu de l'executiva federal del PSOE i ministra d'Educació, Pilar Alegría, en declaracions a Europa Press."El nostre compromís, el compromís d'aquest govern, és arribar al 60% del salari mitjà aproximadament i és el que farem", ha explicat, deixant clar que els agradaria poder abordar aquest compromís amb els agents socials la tardor que ve. Precisament explica que el diàleg social és "un altre costum" que els "agrada mantenir".Alegría també s'ha referit a l'impost a la banca que es començarà a aplicar a partir de l'any vinent. En aquest sentit i davant les declaracions del sector financer en contra del mateix i la possibilitat que es traslladi als ciutadans, ha volgut precisar que "amb aquest impost els principals beneficiaris són els clients d'aquestes entitats financeres".Segons la seva opinió, amb aquest impost les entitats financeres tenen una "magnífica oportunitat per recuperar la malmesa imatge" que tenen. "I encara els diré més, crec que aquest impost és una veritable aposta d'exercici de responsabilitat social corporativa que podrien adoptar les entitats financeres i, a més, adaptant-ho de bon gust, de bon grat i no a contracor, perquè al seu moment, amb els impostos de tots els ciutadans, se'ls va ajudar en l'anterior crisi econòmica i financera", ha argumentat.

